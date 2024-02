Controlli cc ad Ardea, arresti e denunce

Arresti e denunce. E' il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Anzio nel comune di Ardea col supporto dei Carabinieri delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo Cinofili di Roma, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del personale della Polizia Locale di Ardea e del personale specializzato di Enel e di Idrica.

I militari operanti hanno arrestato due persone in flagranza per furto di energia elettrica: nel primo caso, un 55enne già agli arresti domiciliari per altra causa è risultato utilizzatore di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, tramite un palo della luce limitrofo. Stessa sorte per un altro 55enne, titolare di un ristorante nel territorio di Ardea: i tecnici hanno rinvenuto un dispositivo tramite il quale lo stesso aveva illecitamente utilizzato la rete elettrica pubblica per un totale di oltre 23.000 euro.

Una 44enne, invece, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva oltre 30 grammi di cocaina e 113 di hashish, un bilancino di precisione e 1085 euro.

Durante gli accertamenti in via Monti Santa Lucia e zone limitrofe, sei persone sono state denunciate per invasione di edifici, deturpamento di cose altrui e abusivismo edilizio, poiché controllati all'interno di abitazioni costruite abusivamente e poi occupate senza alcun titolo. Dei sei denunciati, quattro sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica. Sequestrati i due manufatti abusivamente costruiti.

Infine, grazie all'ausilio di personali di Nas e Nil dei Carabinieri, i militari hanno controllato un bar e una frutteria: al proprietario della prima attività sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 19.000 euro per aver impiegato quattro dipendenti a nero e aver utilizzato un ufficio come deposito alimenti; sequestrati 20 chili di alimenti; al proprietario della frutteria, invece, sono state comminate sanzioni per 14.000 euro per aver impiegato un immigrato clandestino e non aver applicato le procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente.



