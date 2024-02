Soprintendenza, 'vincolo su via Nazionale non inficia iter tram'

L'attivazione dell'iter per il vincolo su via Nazionale "non inficia i precedenti pareri e atti autorizzativi, con relative prescrizioni, già espressi" rispetto alla realizzazione del tram Termini-Vaticano-Aurelio (Tva) di Roma. E' quanto si legge in una lettera inviata dalla soprintendente speciale di Stato di Roma Daniela Porro al gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri e all'architetto Lucia Conti, commissario straordinario per i tram di Roma. La Soprintendenza aveva espresso nel 2022 sul tram Tva un parere favorevole con prescrizioni.

La lettera di Porro, protocollata in Comune il 15 febbraio, fa seguito a un carteggio tra la Soprintendenza e il Campidoglio in relazione alla futura realizzazione del tram del centro storico, che dovrebbe attraversare aree della città di grande pregio. Nella seconda metà di gennaio l'attivazione del procedimento per apporre il vincolo su via Nazionale era stato comunicato al gabinetto del sindaco, che aveva replicato con delle osservazioni a sostegno dei cantieri e della loro realizzazione. Ora è arrivata la controrisposta della soprintendente.

Porro ripercorre nelle due pagine della lettera la storia di via Nazionale, dall'Antica Roma fino all'epoca post-unitaria, quando fu pensata "come un'arteria ampia la fine di creare un collegamento veloce e il più possibile rettilineo tra la stazione centrale della capitale e il Tevere". Negli ultimi decenni dell'800 inoltre lungo la strada, spiega ancora la soprintendente, sono sorti edifici e palazzi di pregio e "pertanto appaiono ineludibili le motivazioni che sostanziano la proposta di tutela".

Ma ciò non influenza l'iter già avviato del tram Tva: "Nello spirito di fattiva collaborazione tra istituzioni - conclude Porro - si precisa che l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale riguardante via Nazionale non inficia i precedenti pareri e atti autorizzativi, con relative prescrizioni, già espressi da questa Soprintendenza speciale".

Prescrizioni che in Campidoglio saranno tenute, come è stato più volte affermato, nella massima considerazione.



