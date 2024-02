Roma: Tar, stop ricorso Antitrust contro proroga Atac del 2023

Il Tar del Lazio ha dichiarato "improcedibile" per "sopravvenuta carenza di interesse ad agire" il ricorso presentato dall'Agcm contro Roma Capitale per la proroga dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 dell'affidamento diretto ad Atac del servizio di trasporto pubblico. L'Antitrust ne aveva richiesto l'annullamento previa sospensione.

Come si spiega nella sentenza della seconda sezione, pubblicata oggi, il giudice amministrativo ha constatato che la delibera contestata ha già nel frattempo "esaurito i propri effetti".

Sono poi intervenute altre due decisioni del Comune: la prima ha prorogato il contratto dal 1 gennaio al 31 luglio 2024 "e non risulta a oggi impugnata"; la seconda è la delibera dello scorso ottobre sull'affidamento in house dei trasporti di Roma ad Atac per le annualità 2024-2027, per la quale invece, scrive il Tar, l'Antitrust ha presentato un altro "autonomo ricorso". "Se ne evince, quindi - si legge nella sentenza - che l'unica possibilità di una pronunzia giudiziale di annullamento riguarda proprio questi ultimi atti con cui Roma Capitale ha optato per l'affidamento in house quale modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale".



