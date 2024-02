Protesta trattori, spinaci in regalo al presidio di Roma

Quindicimila chili di spinaci in regalo ai cittadini che tra domani e sabato andranno al presidio degli agricoltori di via Nomentana. "E' un modo per sdebitarci del fastidio dato e per ringraziarli di averci incitato in questi giorni" dice Roberto Rosati uno dei portavoce del Maf (Movimenti agricoltori federati).

Gli agricoltori invitano domani i cittadini ad andare alla manifestazione di Bocca della verità, "non perché ci sentiranno protestare - aggiunge Rosati - ma perché condivideremo problemi e faremo proposte soprattutto agli italiani".



