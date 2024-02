Orchestra del Terzo Tipo, musicisti con disabilità e studenti

L'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo, composta da persone con disabilità, operatori socio-assistenziali, educatori, musicisti professionisti (scelti tra gli insegnanti della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia), accoglie quest'anno anche un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Statale Kennedy, inseriti in un programma di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

Il concerto del Kennedy il 27 febbraio coniuga il lavoro dell'Orchestra con l'inserimento di un gruppo di studenti nell'ambito di un programma di alternanza scuola-lavoro. E' la prima esibizione dell'edizione di quest'anno di questo progetto di integrazione, unico nel proprio genere; l'inserimento degli studenti offre loro un'esperienza che unisce espressione artistica e impegno sociale in un percorso di professionalizzazione, moltiplicando il valore dell'alternanza scuola-lavoro proprio grazie a questa originalità: fare della creazione di bellezza la propria occupazione, sostenendo sviluppo e integrazione.

Il percorso dell'Orchestra, giunto all'undicesimo anno, è stato ideato e promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia in collaborazione con la Cooperativa Agorà. Le prove si svolgono settimanalmente presso il Villino Corsini, sede del Teatro di Villa Pamphilj, condotte da Emanuele Bruno, Federica Galletti, Emanuela De Bellis, Luca Libonati e Paolo Pecorelli. Il coordinamento tecnico è a cura di Irene Magagnini e Concetta Amato (Agorà). Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione CESVI.



