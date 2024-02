Calcio:Frosinone in emergenza, Di Francesco perde anche Bonifazi

Altra brutta notizia in casa-Frosinone a conferma di un'emergenza infortuni infinita.

Eusebio Di Francesco perde il difensore Kevin Bonifazi per diverse settimane. Il centrale, ingaggiato a gennaio per colmare le lacune nel reparto arretrato, è stato operato a Bologna presso la 'Casa di Cura Villa Toniolo' a seguito di una lesione del menisco interno del ginocchio destro. Si è trattato di un intervento di routine in artroscopia, tutti da valutare i tempi di recupero.

Per Bonifazi l'oscar della sfortuna. Il difensore, classe 1996, originario di Rieti, è approdato al Frosinone in prestito dal Bologna l'8 gennaio. La parentesi in Ciociaria sarebbe dovuta servire come rilancio dopo una prima parte di stagione ai margini della squadra emiliana (solo 1 presenza). Ed invece a Frosinone è riuscito a collezionare solo 2 partite (90' totali) e si è fermato per il problema al ginocchio. Dopo una serie di consulti la decisione d'intervenire chirurgicamente. Per il Frosinone un'assenza pesante: Bonifazi avrebbe dovuto garantire esperienza e qualità nel pacchetto dei centrali già sguarnito.

Tanto che domenica contro la Roma Di Francesco potrà contare solo su Monterisi ed Okoli considerando la squalifica di Romagnoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA