Trattore si ribalta, muore agricoltore vicino a Frosinone

Un agricoltore di 65 anni, Maurizio Caringi di Isola del Liri, è morto in un incidente agricolo accaduto nella tarda mattinata di oggi. L'uomo stava lavorando un terreno in località Portella nella zona Selva di Sora al confine con Isola del Liri, nel frusinate, quando il trattore che guidava si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sora che hanno estratto il corpo dell'agricoltore da sotto il mezzo agricolo ma il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravi lesioni interne riportate.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Sora e di Isola del Liri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA