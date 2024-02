Restaurato il portale del Bioparco, 'torna a antico splendore'

L'assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ha inaugurato oggi il portale monumentale del Giardino zoologico di Roma, a conclusione dell'intervento di restauro, insieme alla presidente della Fondazione Bioparco Paola Palanza.

L'ingresso monumentale, originariamente inaugurato il 5 gennaio 1911, è stato riportato agli antichi splendori grazie ad un accurato restauro conservativo curato e finanziato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, sotto la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma e la Sovrintendenza capitolina. Il cantiere è costato 160 mila euro di fondi comunali ed è durato 8 mesi.

Il portale presentava elementi di forte degrado dovuti agli agenti atmosferici e all'azione corrosiva dell'accumulo di polveri. Il risanamento ha interessato l'intero complesso e ha comportato interventi di particolare complessità, come la fedele ricostruzione di parti mancanti di alcune statue, ad esempio nel caso del cacciatore dei coccodrilli o del cacciatore di aquile.

Anche le statue del leone, della leonessa e le due teste di elefante state completamente restaurate. Si è trattato di un restauro ecocompatibile poiché per l'eliminazione di muschi e muffe sono stati utilizzati biocidi a base di olii essenziali, prodotti di distillazione delle piante aromatiche, atossici per gli operatori e per l'ambiente.

"Abbiamo voluto finanziare e curare questo restauro per restituire alla città in tutta la sua bellezza il portale del Bioparco, il giardino zoologico più antico d'Italia, visitato ogni anno da centinaia di migliaia di romani e turisti - ha commentato Alfonsi - Un'istituzione che svolge un'importante attività di conservazione e di ricerca scientifica, in collaborazione con una vasta rete di enti di ricerca italiani e internazionali. Un'attività scientifica di altissimo livello che ha portato il Bioparco al centro delle cronache internazionali con eventi di eccezionale rilievo come la nascita di Kala, la cucciola di tigre di Sumatra, una specie minacciata dall'estinzione.



