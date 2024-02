Puccini e La Bohème, a Santa Cecilia guida all'ascolto

È dedicato alla Bohème il quarto incontro in programma domenica 18 febbraio alle 11.30 all'Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze, della guida all'ascolto all'intera produzione di Giacomo Puccini che Santa Cecilia propone al pubblico per rendere omaggio al compositore nel centesimo anniversario della morte.

L'opera in quattro atti su libretto di L. Illica e G.

Giacosa, venne eseguita per la prima volta al Regio di Torino nel 1896 è tra i più grandi successi del musicista toscano (Lucca 1858- Bruxelles 1924). Gli appuntamenti sono affidati a Michele dall'Ongaro, presidente-sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, compositore, musicologo, conduttore radiofonico e televisivo, che guiderà il pubblico all'ascolto dell'integrale delle opere pucciniane con esempi musicali, filmati e documenti.

I dodici incontri previsti ripercorreranno, con numerosi riferimenti al testo del libretto e ai momenti chiave delle vicende, le note, le parole, le polemiche e i segreti di titoli tra i più amati e presenti nei cartelloni di tutto il mondo.





