L'Orchestra Europa InCanto alla Nuvola con Stravinskij e Ravel

'Stravinskij e Ravel: due mondi a confronto' è il titolo dell'appuntamento in programma il 18 febbraio alla Nuvola di Roma per la rassegna di spettacoli di Eur Culture Dialoghi Sinfonici firmato Europa InCanto. Il 18 febbraio alle 11 torna in scena nell'auditorium del Centro Congressi progettato da Massimiliano Fuksas l'Europa InCanto Orchestra.

Rompere gli schemi musicali rimanendo nella tradizione, dare al ritmo nuovo contenuto, immergersi nelle melodie popolari russe per ritrovare essenza e verità popolare: nella visione dell'orchestra Stravinskij, il compositore che aprì nuove strade al Novecento musicale si confronta con il francese Ravel. Attraverso l'esecuzione dell'Uccello di fuoco di Igor' Fëdorovič Stravinskij e la Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel, l'Orchestra guidata dal maestro Germano Neri guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti della musica e dei due compositori intitolato.

Dialoghi Sinfonici - La musica si racconta! proseguirà fino al 7 aprile con altri due appuntamenti. Il prossimo, domenica 3 marzo, sarà interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart; l'ultimo domenica 7 aprile si intitolerà 'L'ora del balletto: su e giù dalle Punte'.



