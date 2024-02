Frosinone: arriva la Roma, c'è il sold out allo Stirpe

Le due sconfitte consecutive con Milan e Fiorentina, gli otto gol incassati non hanno nemmeno scalfito l'entusiasmo e la fiducia a Frosinone. E così lo stadio "Benito Stirpe" farà registrare ancora una volta il tutto esaurito per la sfida di domenica alle 18 con la Roma. Come col Milan saranno oltre 16 mila gli spettatori con un incasso che sfiorerà il mezzo milione d'euro, compresa la quota abbonati.

Sold out ovviamente anche il settore ospiti: gli oltre mille biglietti sono andati a ruba in poche ore. La partita mette in palio punti pesanti per la corsa-salvezza e quella Champions ma vivrà anche sulla sfida tra le panchine. Il maestro Eusebio Di Francesco ritroverà l'allievo Daniele De Rossi. Il tecnico del Frosinone, uno degli ex, ha allenato quello della Roma dal 2017-2019. È stato il suo capitano, un rapporto molto solido come Di Francesco ha confermato. "Io chiamo allenatori in campo i punti di riferimento veloci di pensiero. Daniele è sempre stato così, un allenatore in campo: un ottimo comunicatore, sta facendo un grande lavoro. Si vede che si è creata un'atmosfera unica tra lui e i calciatori. In questo è molto bravo, lo sapeva fare anche da capitano. Poi per me giocare contro la Roma sarà sempre speciale".



