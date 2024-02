Duplice omicidio Cisterna,domani udienza di convalida Sodano

Si terrà domattina alle 9:30 nel tribunale di Latina l'interrogatorio del gip Giuseppe Cario nei confronti di Christian Sodano, il ventiseienne militare della Guardia di Finanza accusato di aver ucciso la sorella e la madre della sua ex fidanzata a Cisterna di Latina. Da martedì sera l'indagato, difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, si trova in carcere con l'accusa di duplice omicidio: spetterà al giudice per le indagini preliminari decidere se convalidare il fermo ed eventualmente disporre una misura cautelare. Sono invece cominciate ieri sera, e sono tuttora in corso a Tor Vergata, le autopsie di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, le due donne trovate senza vita nella villetta del quartiere San Valentino.



