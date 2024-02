Una donna è morta investita da un'auto a Ostia. E' accaduto stamattina intorno alle 9 in via Salvia. Sono in corso i rilievi della polizia locale del X Gruppo Mare per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La vittima è una 82enne deceduta sul posto. Alla guida della macchina un ragazzo italiano di 24 anni, che si è fermato a prestare soccorso. Chiuso il tratto di strada interessato per i rilievi.



