Alessandro Gassmann sarà un Babbo Natale alla ricerca di sé

Alessandro Gassmann nei panni di un Babbo Natale stanco di esserlo. La produzione cinematografica italo-francese Gaumont sta lavorando alla preparazione del film Mamma Natale con Gassmann e Luisa Ranieri.

Il film è una commedia con tema centrale lo spirito del Natale. Babbo Natale (Gassmann) si rifugia in un resort per ritrovare la voglia di trasformarsi in Santa Claus e rivivere l'emozione che un tempo lo guidava ad affrontare le gioie natalizie. Mentre la moglie cerca di sostituirlo con un finto Babbo Natale, incorrendo in un mare di contrattempi, imprevisti e vicissitudini.

Le riprese dovrebbero cominciare a primavera.



