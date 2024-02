Agricoltori al Colosseo, 'Non chiediamo dimissioni governo'

"Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumino la responsabilità. Ieri c'è stato un incontro con il governo, stiamo valutando le risposte date e nel pomeriggio diremo cosa ne pensiamo. La cosa chiara e certa è che si apre un confronto su misure urgenti ma non ci servono contentini, ci servono riforme, ridare dignità agli agricoltori, agli artigiani, ai pescatori, alle città e alle comunità". A dirlo è il presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris, in presidio davanti al Colosseo dove ci sono due trattori, insieme a Popolo produttivo.

"Abbiamo deciso di unire tutte le piccole imprese, quelle che fanno il made in Italy che non sono multinazionali e lobby - spiega il presidente di Popolo produttivo, Angelo di Stefano -Le scelte europee e nazionali devono coniugare la tutela ambientale e la conversione ecologica con il mantenimento delle attività produttive diffuse in mare, terra e lungo le coste", aggiunge.



