A San Giovanni in Laterano 5 incontri su Pinocchio

"Le avventure di Pinocchio. Ovvero il dramma della libertà" è il titolo dell'iniziativa promossa dalla diocesi di Roma per vivere il cammino quaresimale, che vedrà protagonista Franco Nembrini, professore e saggista; l'introduzione di ogni serata sarà affidata a don Fabio Rosini, mentre le conclusioni al cardinale vicario Angelo De Donatis.

Gli appuntamenti si terranno ogni mercoledì, a cominciare dal 21 febbraio, dalle ore 19; saranno trasmessi in diretta su Telepace e in streaming sul canale YouTube della diocesi di Roma.

"L'ateo Collodi ha raccontato una fiaba che riprende la storia dell'umanità e di ciascuno di noi - spiega Nembrini - rileggendola alla luce della tradizione cristiana. Si parte con una creazione da parte di un falegname di nome Geppetto, che sta per Giuseppetto, cioè Giuseppe… come un falegname di nome Giuseppe era il padre di Gesù. Il cammino di Pinocchio è il faticoso cammino dell'uomo che cerca di tornare alla casa del padre attraverso il deserto, delle prove, degli errori. Per questo Pinocchio racconta anche la Quaresima".



