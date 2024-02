A Fiumicino tappa festeggiamenti 50° primo Scudetto Lazio

"Meravigliosa - La Lazio più bella di sempre". Dopo Viterbo, Fiumicino ospiterà la seconda tappa del Tour commemorativo e della Mostra Evento, in tutte le province del Lazio, per i festeggiamenti dedicati al 50° anniversario del primo Scudetto della Lazio vinto dai mitici "ragazzi di Tommaso Maestrelli". Chinaglia, Re Cecconi, Wilson, D'Amico, Oddi, Pulici, Martini, Frustalupi, Petrelli, Garlaschelli, protagonisti entrati nella leggenda. Genesi, trionfo, mito della squadra biancoceleste che dalla Serie B sfiorò uno scudetto nel 1973, per poi vincerlo una stagione dopo, nel 1974. L'evento, ad ingresso libero, dalle 11 alle 19, sarà ospitato il 24 e 25 febbraio, presso l'Aula consiliare del Comune di Fiumicino, in piazza generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per festeggiare, insieme al popolo laziale ed agli appassionati di calcio, il Cinquantesimo del Titolo 1973/74 attraverso una mostra Commemorativa sulla storia della Lazio e delle gesta degli eroi del '74, con maglie e cimeli dell'epoca e presentazioni di libri. Parteciperanno nelle due giornate ex giocatori dell'epoca ed i loro familiari, oltre che storici narratori del "mondo Lazio".

Sabato 24, fino alle 17, sarà presente l'aquila Olimpia con il falconiere Juan Bernabè. Alle 17 verrà presentato il libro "Come eravamo-quelli che hanno portato il tifo in Curva" di Francesco Troncarelli. Domenica 25, alle 17, sarà presentato il libro "Umberto Lenzini..e la nostra Lazio" di Alessandro Pizzuti.

L'evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino, da Roma Capitale e dalla Regione Lazio. E' organizzato dall'Associazione Lazio Clan Latina, Lega Collezionisti Calcio - Centro studi nove gennaio millenovecento con la collaborazione di "Quelli di Sempre Fiumicino Giulio Sangermano" e tanti altri gruppi di Roma. La Lazio, tra l'altro, è stata protagonista - memoria storica - di alcune amichevoli giocate nel territorio di Fiumicino: il 29 novembre 1931, l'8 maggio 1932, il 2 settembre 1952 ed il 4 febbraio 1981.



