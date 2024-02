Viterbo su Radio France come virtuosa del Pnrr

Il podcast in onda in questi giorni su Radio France è un inchiesta del giornalista Bruno Duvic sulla complessità dell'attuazione dei progetti del Pnrr, realizzata ascoltando direttamente la voce di quei Comuni che sono riusciti ad avviare per tempo tutti i cantieri dei progetti presentati.

Tra questi spicca Viterbo, che viene considerato nella trasmissione come un modello best practice da seguire, sia per la quantità di opere previste che per la velocità di messa a terra dei relativi cantieri per realizzarle.

"Siamo stati contattati direttamente da Radio France - spiega in una nota l'assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne - per un servizio dedicato alle opere Pnrr, in particolar modo a quei comuni in linea con il cronoprogramma degli interventi e con le procedure burocratiche. Quando ci siamo insediati, nel giugno 2022, i fondi c'erano già, la vera sfida è stata quella di organizzare una squadra di lavoro, una vera e propria task force che potesse dedicarsi esclusivamente ai progetti Pnrr, al rispetto di tutte le procedure dal punto di vista burocratico, normativo e operativo. Ci siamo trovati con oltre cinquanta cantieri da appaltare, tutti in un anno, un numero davvero elevato di interventi, situazione non ordinaria per un comune come Viterbo." Nella stessa nota la sindaca Frontini dice: "Siamo orgogliosi che il modello Viterbo esca fuori dai nostri confini e che l'amministrazione sia chiamata a raccontare le buone pratiche e i successi raggiunti. Abbiamo ripetuto più volte che il Pnrr rappresenta una grande opportunità, ma anche una sfida non indifferente, considerato che le risorse umane a disposizione sono sempre le stesse a fronte di risorse economiche decuplicate. Il fatto che questo sforzo venga riconosciuto da fonti autorevoli, anche internazionali, ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta."



