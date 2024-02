Torna a Roma la fiera dell'editoria delle donne, Feminism7

Case editrici, autrici, giornaliste per quattro giorni di femminismo e dialoghi. Torna l'appuntamento con Feminism, Fiera dell'editoria delle donne nel quartiere Trastevere di Roma, giunta alla VII edizione. Dal 1 al 4 marzo alla Casa internazionale delle Donne si avvicenderanno più di 70 autrici tra focus, dialoghi e presentazioni. Il tema scelto per Feminism7, spiegano le promototrici, è "Abitare le relazioni: corpi, città e ambiente". E' in programma un focus su Roma con la presenza dell'assessora all'ambiente del Campidoglio Sabrina Alfonsi dal titolo 'Ripensare un habitat comune. Sulle orme di Mariella Gramaglia'. Mentre un'intera sessione mattutina sarà dedicata al tema della violenza di genere con la partecipazione della Fondazione Una nessuna Centomila e di #Unite, l'azione letteraria collettiva partita da Giulia Caminito e Annalisa Camilli a cui hanno sinora aderito più di 100 scrittrici italiane attraverso articoli di denuncia di un fenomeno drammatico ma ancora difficilmente misurabile. Ed ancora si parlerà della giustizia ecologica, delle migrazioni climatiche, delle carceri e del fantastico.

La staffetta della letteratura delle donne, fondata da Anna Maria Crispino, Giovanna Olivieri, Maria Palazzesi, Stefania Vulterini, Maria Vittoria Vittori, quest'anno comprenderà una giornata dedicata a "Elsa e le altre", un confronto sulle scrittrici che "ci hanno rimesso al mondo e continuano a farlo con le nuove generazioni".

Promossa da Archivia, dalla Casa Internazionale delle donne, dalla rivista Leggendaria e dalla Collana sessismoerazzismo di Ediesse Futura editrice, la manifestazione ha il sostegno di AdeiI- Associazione degli editori indipendenti, della Sil- Società delle letterate italiane, del Consorzio Lingua Madre e promuove la collaborazione del Centro Giovani I Municipio e dell'associazione culturale Zalib e per la prima volta quest'anno coinvolge ragazze e ragazzi dei collettivi studenteschi capitolini.



