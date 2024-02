Stanislav Kochanovsky sul podio a Santa Cecilia con Čajkovs

Appuntamento con la grande musica russa a Santa Cecilia il 15 febbraio alle 19.30 - repliche il 16 alle 20.30 e il 17 alle 18 - e con il direttore Stanislav Kochanovsky, regolarmente ospite dell'Accademia fin dal 2014.

Kochanovsky, classe 1981, ha maturato una profonda conoscenza del repertorio sinfonico e operistico durante i suoi anni come direttore del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo e della State Safonov Philharmonic Orchestra.

Insieme a lui, al suo debutto ceciliano, si esibirà la giovanissima violinista Maria Dueñas, nata nel 2002 a Granada e scoperta all'età di soli dodici anni da Marek Janowski, che nel 2014 la diresse in un concerto sul podio della San Francisco Symphony. A Santa Cecilia interpreterà uno dei concerti più amati del repertorio, il Concerto per violino di Čajkovskij.

Composto nel 1878, la composizione è ricchissima di inventiva melodica, con un'orchestrazione magistrale ed è tra le pagine più virtuosistiche mai scritte per lo strumento. La serata verrà aperta dal Capriccio spagnolo di Rimskij-Korsakov.

Chiude il concerto la Terza Sinfonia di Rachmaninoff, scritta a Lucerna tra il 1935 e il '36, e che risente di quel sentimento di acuta nostalgia per la patria che Rachmaninoff aveva abbandonato nel 1917 e che non rivide più. La prima esecuzione ebbe luogo nel 1936 con la Philadelphia Orchestra diretta da Leopold Stokowski.



