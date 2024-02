Sono indagati i proprietari dei tre cani rottweiler che domenica mattina hanno sbranato, uccidendolo, un uomo che faceva jogging in un bosco a Manziana, centro in provincia di Roma. In base a quanto si apprende la Procura di Civitavecchia ha disposto per venerdì l'autopsia della vittima che verrà effettuata all'istituto di medicina legale della Sapienza a Roma.



