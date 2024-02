Omaggio a Ligety, a Roma il pianista Pierre-Laurent Aimard

È dedicato a György Ligeti nel centenario della nascita il concerto del pianista Pierre-Laurent Aimard che l'Istituzione Universitaria dei Concerti presenta il 17 febbraio alle 17.30 nell'Aula Magna Sapienza. Il musicista francese, tra i maggiori specialisti di musica del'900, proporrà suggestive simmetrie tra Musica Ricercata di Ligeti e una selezione di Bagatelle di Beethoven, tra gli Studi di Ligeti, Debussy e Chopin.

"Ligeti ha cambiato radicalmente il suono del pianoforte… la sua grande immaginazione ha creato un nuovo universo e un nuovo modo di scrivere per lo strumento", ha detto Aimard che ha a lungo collaborato con il compositore ungherese. Del musicista, morto nel 2006, Aimard ha inciso l'opera completa per pianoforte, ma è anche interprete di Stockhausen, George Benjamin, Pierre Boulez e Olivier Messiaen. Il pianista è impegnato a presentare nei récital e nella musica da camera i maggiori compositori contemporanei fra cui Birtwistle, Lachenmann, Cage, Schoenberg.

Il concerto sarà preceduto da Ligeti e i modernismi, guida all'ascolto - ingresso gratuito - tenuta dal musicologo Michele D'Ascenzo, in programma nell'Aula Multimediale del Palazzo del rettorati dalle 16:40 alle 17:15.



