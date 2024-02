È all'attenzione della Procura di Roma una informativa delle forze dell'ordine in relazione alle minacce ricevute dall'ad della Rai Roberto Sergio e ad alcuni suoi familiari dopo il suo comunicato sulla guerra in Israele.

L'incartamento è all'attenzione del procuratore capo Francesco Lo Voi. Non esclusa l'apertura di un fascicolo d'indagine nelle prossime ore.



