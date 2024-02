Un incendio ha interessato questa mattina un mezzo ed un capannone agricoli tra Torrimpietra e dietro la stazione di Palidoro, in via Tre Denari. Si è alzata una grossa nube di fumo nero visibile, a lungo, anche a chilometri di distanza e da diverse zone del territorio di Fiumicino. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, da Roma e Cerveteri. Da chiarire le cause che hanno originato il rogo.



