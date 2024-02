Duplice omicidio: ragazza salva dopo fuga dalla finestra

La giovane scampata ieri alla furia omicida dell'ex che a Cisterna di Latina ha ucciso la sorella e la madre è riuscita a salvarsi fuggendo dalla finestra del bagno dove si era rifugiata. Cristian Sodano, l'omicida, dopo avere sparato alle due donne ha seguito Desyrée Amato, di 22 anni, in bagno, ha sfondato la porta a calci. La giovane è riuscita a scappare dalla finestra e nascondersi in una legnaia in giardino. Poi ha raggiunto la strada dove è stata trovata in stato di shock.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA