Contro la violenza sulle donne si balla in piazza di Spagna

Per dire no alla violenza sulle donne si balla in piazza di Spagna a Roma. E' il flash mob organizzato da One Billion Rising (Obr), fondato dalla drammaturga Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina, che dal 2013 ogni 14 febbraio dà appuntamento per le strade e nelle piazze di 190 Paesi in tutto il mondo per ballare insieme, sulle note di "Break the Chain", manifestando contro la violenza sulle donne e le bambine.

Senza dimenticare le emergenze internazionali, quest'anno Obr guarda in casa - spiegano le promotrici - "al tentativo del Consiglio Europeo di mettere in discussione il testo della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, spogliandola del suo senso più urgente e attuale. Entrata in vigore per l'UE lo scorso 1° ottobre per proteggere le donne da ogni forma di violenza e attuare politiche globali e coordinate, neanche sei mesi dopo la convenzione rischia di vedere stravolto e svuotato il proprio impianto, dal momento che la nuova versione della direttiva europea, qualora approvata dal Parlamento Europeo, non considererebbe più il reato di stupro come basato sull'assenza del consenso esplicito della vittima". Anche per questo, Obr è tornata in piazza anche in Italia, con il patrocinio di Amref e Amnesty International Italia, nella settimana dall'11 al 18 febbraio, con flashmob, letture, iniziative, e una speciale partecipazione delle scuole medie superiori di ogni regione, in particolare 18i eventi negli istituti Comprensivi Siciliani e oltre 50 in altrettante città coinvolte.

A Roma l'appuntamento si è svolto alle 12 in Piazza di Spagna, in collaborazione con Differenza Donna e con il patrocinio del Comune di Roma e del Municipio I Roma Centro, insieme ai giovani del Molinari Art center e del liceo Dante Alighieri con la direzione artistica di Linda Foster. Hanno partecipato la presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli, l'assessore alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi e Luisa Rizzitelli del coordinamento di One Billion Rising.



