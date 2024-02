Beatrice, alla Quadriennale un quarto di secolo di arte italiana

La Quadriennale deve tornare ad essere una grande occasione espositiva che sappia raccontare l'arte italiana "mettendo al centro il pubblico" e non gli attori. Lo dice il neo presidente della fondazione La Quadriennale di Roma, Luca Beatrice, interpellato dall'ANSA sul suo nuovo incarico.

"Innanzi tutto voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per questo importante incarico" premette Beatrice che ha già in mente il primo importante progetto: "Siamo vicini al 2025 e questo significa che possiamo fare il punto su quella che è l'arte italiana dell'ultimo quarto di secolo".

Soprattutto rispetto alla Biennale di Venezia, che ha una vocazione internazionale, sottolinea, la Quadriennale sarà il luogo in cui fare il punto sulla produzione italiana dall'inizio del nuovo millennio: "dobbiamo valorizzare quello che stiamo proponendo, e che abbiamo proposto, come artisti di questo periodo storico che a mio giudizio è in Italia particolarmente vivo".



