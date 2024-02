Viterbo, un logo speciale per il giubileo 2025 nella Tuscia

L'iniziativa si chiama"Tuscia antiqua terra pontificia, in cammino verso il giubileo 2025" ed è stata ideata in collaborazione tra il comune, la diocesi di Viterbo e la provincia.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi pomeriggio nella sala regia del comune di Viterbo.

Durante l'incontro sono stati illustrati il logo ufficiale, il bordone e il timbro identificativo, ideati appositamente per rappresentare il giubileo nella Tuscia.

In particolare sul logo realizzato da Bruno Morroto, la porta di Proceno (piccolo comune al confine tra Lazio e Toscana), il palazzo papale di Viterbo e la basilica di San Pietro a Roma, simboleggiano le varie tappe del cammino dei pellegrini che, percorrendo la via Francigena e la Romea Strata, attraversano la Tuscia per arrivare alla capitale.

I bordoni invece, o bastoni del pellegrino, sono stati realizzati in due esemplari da un artista viterbese utilizzando i chiodi dei barconi di Lampedusa, e dopo essere stati benedetti la notte del 24 dicembre all'apertura dell'anno santo, saranno donati uno a papa Francesco, e l'altro al vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza.

A presentare alla stampa logo, bordone e timbro, la consigliera comunale con delega alla via Francigena, Alessandra Croci.

In sala anche la sindaca Chiara Frontini, il presidente della provincia, Alessandro Romoli, e l'incaricato diocesano per il giubileo, don Giuseppe Castagnin.

"Amministrazione comunale, provincia e diocesi devono lavorare in sinergia - ha detto Croci - questo è fondamentale per l'affermazione dei comuni della Tuscia come crocevia tra i più importanti dei cammini di fede percorsi dai pellegrini di tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA