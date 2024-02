Un sit in per la sicurezza stradale sabato 17 a Ostia

Un sit-in per la sicurezza stradale è previsto per sabato prossimo 17 febbraio nel Municipio X per sostenere la petizione Lazio Strade Sicure e dire basta alle stragi sulle strade.

"Ci vediamo sabato 17 febbraio alle 11.00 a Ostia, in Piazza della Stazione Vecchia davanti alla sede del Municipio X - dice il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato, promotore della legge Lazio Strade Sicure - che sabato sarà presente con Andrea Bozzi, capogruppo consigliere municipale di Azione, Raffaella Vecchiarelli coordinatore Municipio X di Azione, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano consiglieri comunali di Azione. Parteciperà anche Sergio Toscano, responsabile sede di Roma della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps - AIFVS aps. Lo scorso anno le vittime nel Lazio sono state circa 300. Solo a Roma e provincia sono stati 188 i morti - 126 a Roma - e 11.900 incidenti, quasi 15000 feriti; tre gli incidenti stradali ogni ora nella capitale. Il Lazio detiene il record italiano di pedoni uccisi, 73 lo scorso anno, un sesto di tutti i pedoni morti in Italia, solo a Roma 42; 15 i ciclisti deceduti nel Lazio, quasi tutti a Roma.

La proposta di legge prevede, tra l'altro, corsi formativi per la guida sicura dedicati ai giovani, in particolare ai neopatentati e progetti e azioni per prevenire e ridurre le cosiddette stragi del sabato sera. Per questo, anche in coordinamento con i comuni e i gestori dei locali notturni, sono previsti incentivi economici per servizi navetta a prezzo agevolato, buoni trasporto da utilizzare sui mezzi convenzionati e l'implementazione del trasporto pubblico nell'orario notturno e nei fine settimana, per un rientro a casa sicuro ai giovanissimi.



