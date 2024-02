Per la mostra Tolkien 80mila visitatori a Roma, ora va a Napoli

Un grande successo per "Tolkien.

Uomo, Professore, Autore", la mostra ideata e promossa dal ministero della Cultura in collaborazione con l'Università di Oxford e inaugurata lo scorso 15 novembre alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

L'esposizione, tra il 15 novembre 2023 e l'11 febbraio 2024, ha fatto registrare 80.226 visitatori, di cui ben 2.091 nell'ultima giornata.

"La mostra su Tolkien è stata uno straordinario successo di contenuti, sottolineato dalla grande partecipazione di pubblico, molti visitatori in più di quanti vanno alla Galleria Nazionale di Arte Moderna. Il dibattito che si è sviluppato intorno a questa mostra, anche da parte di chi ha inteso criticarla, è stato altresì positivo perché quando si discute attorno alla letteratura è sempre un bene. Di Tolkien restano infatti alcuni valori: la solidarietà, l'amicizia, la difesa della natura e soprattutto la salvaguardia dell'umano, dell'individuo con la sua spiritualità che un certo nichilismo vorrebbe cancellare", ha commentato il ministro Sangiuliano.

La mostra, dopo la prima tappa a Roma, arriverà a Napoli al Palazzo Reale dal 15 marzo al 30 giugno e, a seguire, raggiungerà anche le città di Torino e Catania.



