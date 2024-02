Sarà il romeno Radu Petrescu l'arbitro dell'andata play-off di Europa League di Feyenoord-Roma in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Per la partita di andata a San Siro Milan-Rennes, valevole sempre per lo spareggio di Europa League giovedì prossimo alle 21, è stato designato come direttore di gara il montenegrino Nikola Dabanović.



