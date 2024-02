Due arresti per sequestro ragazzo, uno è ex Primavera della Roma

Arrestati due giovani per il sequestro di Danilo Valeri, figlio di un pregiudicato di San Basilio, avvenuto a Roma nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2022. Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne e un 23enne. Uno dei due arrestati è Aboudramane Diaby, 20 anni, con un passato da calciatore professionista: ha giocato nella Primavera della Roma e nell'Hellas Verona. Fu già arrestato un anno fa per droga. Il sequestro avvenne fuori da un ristorante in zona Ponte Milvio, il movente è legato ad un debito di denaro per droga.

Insieme ad almeno altre cinque persone, dopo aver aggredito Danilo Valeri all'esterno del ristorante, lo costrinsero davanti a numerose persone a salire a bordo di un'auto per poi liberarlo nella successiva mattinata.



