Chirurgia oculistica, il Lazio tra le eccellenze mondiali

Ha riacquistato la vista dopo circa 5 anni di buio: protagonista Anna Maria De Luca, 66 anni di Ariccia. Un intervento effettuato con una tecnica denominata Cheratoprotesi, ovvero l'installazione di una protesi artificiale biologica a lungo termine bio integrabile capace di risolvere i casi complicati non risolvibili con il trapianto di cornea.

Ieri l'intervento chirurgico è stato illustrato nel corso di un evento nell'Ospedale dei Castelli, che vede protagonista il Lazio come eccellenza rispetto ad altri Paesi nel mondo grazie all'impegno assunto dalla Asl Roma 6 che pone l'ospedale dei Castelli come punto di riferimento per questo speciale intervento chirurgico.

All'evento, moderato dal giornalista Fulvio Benelli, hanno partecipato il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute dottor Marco Mattei il quale ha portato i saluti del Ministro Orazio Schillaci, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e l'Assessore regionale al Bilancio e all'Agricoltura Giancarlo Righini il quale ha portato i saluti del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Senatore della Repubblica Marco Silvestroni e il Deputato Andrea Volpi.

Presenti il Commissario Straordinario della Asl Roma 6 Francesco Marchitelli e il Direttore Sanitario Asl Roma 6 Vincenzo Carlo La Regina, il dottor Franco Arrigoni Dirigente Responsabile Uos chirurgia vitreo retinica ospedale dei Castelli e il dottor Augusto Pocobelli, Primario Oculista del San Giovanni e Responsabile della Banca degli occhi. Apprezzato il saluto del Professor Vincenzo Campitelli, Console Onorario d'Italia a Busan che ha aperto a una futura collaborazione tra medici italiani e della Corea del Sud.



