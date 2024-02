Champions: Sarri, 'con il Bayern non è missione impossibile'

"Come affrontare la 'missione impossibile' Bayern Monaco? Pensando che non lo sia. Se partiamo dal presupposto che sia impossibile, abbiamo già perso. Dobbiamo avere una bella faccia tosta, senza secondi pensieri". Esordisce così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bayern, avversario negli ottavi di Champions League. Anche se la squadra di Tuchel viene da una brutto ko contro il Bayer Leverkusen capolista in Germania, la Lazio non può permettersi di sottovalutare i bavaresi neanche per un momento: "Sono forti e diversi rispetto alla Bundesliga, molto più cattivi. E' una di quelle squadre che può perdere qualche partita in campionato, ma non in Champions", sottolinea Sarri. La Lazio dovrà essere capace "di soffrire da collettivo. Servirà fare il contrario di quanto visto con l'Inter in Supercoppa, quando siamo stati in balìa degli eventi".



