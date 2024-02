Baglioni, il 27 febbraio sesto e nuovo evento finale a Roma

Vista la risposta straordinaria del pubblico e i cinque sold out a Roma del 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio, aTUTTOCUORE, l'opera show scelta da Claudio Baglioni per dare il suo addio alle grandi arene indoor, si arricchisce di una nuova ultima data a Roma, al Palazzo dello Sport il 27 febbraio. In questa sesta data Baglioni emozionerà per l'ultima volta la platea del Palazzo dello Sport della Capitale, segnando il suo congedo definitivo dalle arene indoor. Sarà il primo, importante, passo del countdown dell'addio alle scene - annunciato in questo 2024, nel quale Baglioni celebra i sessant'anni dal suo primo palco - previsto tra 1000 giorni, entro la fine del 2026. I biglietti per la nuova data di Roma del 27 febbraio disponibili martedì 13 febbraio in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 13.00. Dalle 16 sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). In questo spettacolo epico e visionario - che ha dato anche il nome al brano uscito in radio e in digitale il 6 ottobre "A tutto cuore" (Sony Music), primo inedito dalla pubblicazione dell'album In questa storia che è la mia - energia e passione si fondono per creare l'armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali. Il cuore - primo strumento di ogni essere umano, percussione essenziale per la vita stessa di ciascuno di noi - è al centro di questa rappresentazione, firmata - per la direzione artistica e la regia teatrale - da Giuliano Peparini.



