A Roma la XV edizione del Festival del film cattolico

È in corso a Roma, a Palazzo Cesi, la XV edizione dell'International Catholic Film Festival "Mirabile Dictu". Ideato nel 2010 dalla regista e produttrice Liana Marabini per dare spazio ai produttori e ai registi di film, documentari, docu-fiction, serie tv, cortometraggi e programmi che promuovono valori morali universali e modelli positivi, il Festival è nato sotto l'Alto Patronato del Pontificio Consiglio per la Cultura, oggi Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Oltre 2000 le opere candidate quest'anno, da cui sono stati selezionati i film finalisti, che provengono da nove Paesi diversi: Argentina, Cina, Filippine, Francia, India, Italia, Polonia, Spagna, Stati Uniti.

Ai vincitori decretati dalla Giuria internazionale - presieduta dalla principessa e attrice Maria Pia Ruspoli, e composta dal distributore e produttore Norbert Blecha (Austria), dai giornalisti Luca Caruso (Vaticano) e Wlodzimierz Redzioch (Polonia), e dall'attore Rupert Wynne-James (Regno Unito) - sarà assegnato il Pesce d'Argento, ispirato al primo simbolo cristiano, nel corso della cerimonia di premiazione del Festival, che si svolgerà giovedì 15 febbraio.



