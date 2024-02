Corruzione a Roma, Visco jr non risponde al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo, davanti al gip di Roma nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto nell'indagine per corruzione e traffico influenze illecito.

Davanti al giudice sono comparsi anche altri due indagati raggiunti come Visco Jr dalla misura cautelare degli arresti domiciliari: l'imprenditore con un passato in An, Pierluigi Fioretti, che anch'egli si è avvalso della facoltà, mentre l'avvocato Luca Leone avrebbe risposto alle domande del gip Maria Gaspari.



