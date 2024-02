L'aquila della Lazio Olimpia ospite di una mostra a Viterbo

Olimpia, la meravigliosa aquila testa bianca simbolo della Lazio, questa mattina era nella sala Gatti di Viterbo come ospite d'onore di 'Meravigliosa-la Lazio più bella di sempre' una mostra dedicata allo scudetto vinto dalla squadra nel 1974.

Alle 11 dopo il taglio del nastro una folla di tifosi biancocelesti provenienti da tutta la provincia, si è assiepata nella sala dove erano esposti cimeli e foto della Lazio negli anni d'oro sotto la guida dello storico allenatore Tommaso Maestrelli.

In fondo alla sala nel posto d'onore, la bellissima Olimpia, l'aquila testa bianca di oltre 12 chili simbolo e mascotte del club calcistico.

A sorreggere il maestoso rapace con il suo guanto da falconiere, il famoso Juan Bernabé che da sempre si occupa della sua cura.

I tifosi entusiasti hanno potuto posare a turno per una foto con Olimpia che, di buon grado ha accettato di farsi fotografare.

La mostra itinerante ha aperto il suo tour con Viterbo, dove sarà presente fino a domani.



