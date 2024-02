Roma: tavolo Comune-Anas per spartitraffico su via Foro Italico

Nella giornata odierna si è tenuta una riunione tra l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e i responsabili Anas per valutare la fattibilità della barriera spartitraffico su via del Foro Italico. Lo rende noto il Campidoglio.

Dalle prime interlocuzioni risulterebbe tecnicamente fattibile l'inserimento della barriera spartitraffico a meno di un unico punto singolare che richiederebbe lo spostamento del lampione esistente. Sono in corso gli ultimi approfondimenti da parte di Anas e appena ricevuto il progetto, se le valutazioni definitive daranno esito positivo, il Csimu provvederà alla tempestiva approvazione per incaricare Anas della relativa realizzazione che dovrebbe avvenire a partire dal mese di aprile 2024.

Le nuove barriere spartitraffico tra ponte Tor di Quinto e l'innesto con via Salaria avranno una lunghezza di circa 1,6 km e l'importo stimato dei lavori è di circa 2,5 milioni di euro.

Anche a seguito dell'installazione delle barriere verrà comunque mantenuto il limite di velocità 50 km/h tenuto conto che si tratta di un elemento essenziale ai fini della sicurezza degli utenti stradali.

"Sull'inserimento delle barriere in via del Foro Italico con il sindaco Gualtieri non ci siamo mai fermati - afferma Segnalini - Progettazioni di questo tipo richiedono un lavoro di precisione e fatto con i dovuti criteri tecnici. La strada ha una sua geometria che va rispettata e per la quale bisogna tenere conto di ogni variabile. Nel frattempo, abbiamo adottato alcuni interventi come l'abbassamento della velocita da 70 a 50 km/h, che manterremo in ogni caso, e l'apposizione delle bande di rallentamento, come il segnale ottico installato in corrispondenza del dosso. Con Anas abbiamo avuto un incontro positivo e appena il progetto sarà approvato, partiranno i lavori di installazione delle barriere".



