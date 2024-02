Rocca ricorda Di Nella, 'Dialogo termometro democrazia matura'

"Paolo Di Nella era un mio amico, lo conoscevo. Ci auguriamo che quel periodo storico sia chiuso una volta per tutte. Tra l'altro Paolo fu aggredito in quella maniera così violenta e brutale mentre affiggeva dei manifesti per Villa Chigi, per il verde pubblico, proprio a sottolineare che non erano tanto i contenuti quanto una violenza e un odio incomprensibile. Dobbiamo fare di tutto perché non si ripeta mai più e le nuove generazioni comprendano quanto dialogo e confronto siano il termometro di una democrazia matura capace di ascoltarsi e confrontarsi". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della cerimonia nel parco di Villa Chigi in ricordo di Paolo di Nella, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso 41 anni fa.



