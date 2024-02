Sono partiti i trattori di Riscatto agricolo dal presidio di via Nomentana a Roma per il corteo sul Grande raccordo anulare. Sui mezzi bandiere tricolore. Il corteo è scortato dalle forze dell'ordine.

Sono circa centro i trattori usciti dal punto di raccolta. Gli altri mezzi sono rimasti nel presidio, che in serata è stato visitato dal ministro Francesco Lollobrigida.



