Lazio, la settimana in Consiglio regionale dal 12 al 16 Febbraio

Il presidente Antonello Aurigemma ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 27 per mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 10, per question time (interrogazioni a risposta immediata) e trattazione dei seguenti argomenti: - Proposta di deliberazione consiliare n. 17 del 22 novembre 2023, concernente "Piano della riserva naturale regionale Lago di Posta Fibreno, - Proposta di deliberazione consiliare n. 18 del 22 novembre 2023, concernente "Piano della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Lunedì 12 febbraio, ore 16,00 - sala Latini X Commissione - Urbanistica, politiche abitative, rifiuti. Audizione sul tema "Morosità relative agli immobili Ater concessi in locazione a partiti politici".

Martedì 13 febbraio, ore 10 - sala Di Carlo II Commissione - Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli Tema dell'audizione: "Il centro SOLVIT e la Regione Lazio".

Ore 10,30 - sala Latini I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia Audizione sulla Proposta di legge regionale n. 117 del 29 novembre 2023 concernente: "Istituzione della Consulta Femminile per le Pari Opportunità".

Ore 12 - sala Etruschi Commissione speciale Piani di zona per l'edilizia economica e popolare Tema dell'Audizione: Piano di zona Boccea 1; Piano di zona Cecchina 2. Auditi: Sig. Giuseppe Ciafardoni; Sig.ra Silvia Corte. Invitato a partecipare all'audizione Assessore Pasquale Ciacciarelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA