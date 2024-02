Frosinone: Di Francesco "dobbiamo fare punti anche fuori casa'

"Dobbiamo fare punti senza troppi calcoli ragionando sulle 38 partite perché l'obiettivo è la salvezza". Nella conferenza dell'antivigilia, Eusebio Di Francesco carica il Frosinone in vista della gara al 'Franchi' con la Fiorentina. Ostacolo arduo per i laziali che in trasferta hanno raccolto solo tre pareggi in 11 gare. "Finora fuori casa abbiamo racimolato pochi punti - dice l'allenatore -. Dobbiamo dare tutto per la maglia e credo che questa squadra meriti qualcosa di più per quanto mostrato". Il Frosinone è consapevole che troverà un'avversaria di qualità e determinata a cambiare rotta dopo un periodo storto. "All'andata è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà soprattutto nella prima mezzora - sostiene Di Francesco -. Stanno provando a giocare con i due attaccanti e sono abili ad arrivare sugli esterni e crossare in area dove ha dei bravi colpitori di testa.

Dobbiamo essere attenti e continuare a lavorare sui principi.

Peccato per la partita col Milan, siamo sfortunati". La lista degli assenti è ancora lunga ma Di Francesco potrà contare su due terzini di ruolo come Lirola e Valeri. Al centro della difesa potrebbe rientrare Monterisi al posto di Romagnoli e per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella di domenica scorsa con Seck, Soulé ed uno tra Gelli ed Harroui trequartisti nel 4-2-3-1. Torneranno Caso e Baez mentre non sarà convocato Bourabia vicino alla cessione al Kayserispor.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA