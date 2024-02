Coni lancia corso di management olimpico, Malagò 'orgogliosi'

Formare i manager olimpici del futuro nel luogo simbolo della preparazione olimpica: il Cpo Giulio Onesti. E' stato presentato oggi il primo corso di management olimpico del Coni, che si terrà dal 6 maggio prossimo al 16 ottobre 2024, e che svolgerà le proprie attività negli ambiti del management e della scienza dello sport, in un progetto declinato in varie iniziative di alto livello, rivolto alle diverse professioni che contribuiscono al successo della squadra olimpica e alla divulgazione dei valori dei 'cinque cerchi'. Il primo corso dell'Alta scuola di specializzazione olimpica sarà rivolto a 20 partecipanti (16 laureati magistrali e quattro atleti Olimpici) e darà a tutti l'opportunità di fare uno stage nella delegazione olimpica del Coni ai Giochi di Parigi. Le lezioni saranno tenute da docenti specializzati e manager del Coni ed articolate in un percorso di 300 ore suddivise in 54 giornate.

"Il merito di questo corso va a Carlo Mornati, segretario generale del Coni, e di tutta la squadra - dice il n.1 del Coni, Giovanni Malagò -. Ne siamo orgogliosi. Io ho dato il mio avallo e un contributo di idee. Ma questo corso sfrutta la nostra opportunità, una possibilità unica ed esclusiva di poter utilizzare il marchio dei cinque cerchi". Un corso che "renderà un successo anche i Giochi di Milano-Cortina 2026" assicura invece il presidente del Cio, Thomas Bach, nel suo video messaggio. Seguito da quelli dei ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara. Per l'Alta scuola il presidente dei Comitato dei Garanti è Gianni Letta, mentre il Direttore Scientifico sarà invece Angelo Maria Petroni, già direttore della Scuola superiore di pubblica amministrazione.



