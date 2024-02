Concluso sit in trattori in Ciociaria, regalato olio e latte

Hanno regalato latte, uova, mozzarelle, ortaggi agli automobilisti in transito. Gli allevatori ciociari in presidio da lunedì nel parcheggio a ridosso del casello autostradale di Ferentino, hanno terminato oggi pomeriggio il loro sit-in con una iniziativa pensata per promuovere e tutelare i prodotti locali. Hanno regalato olio, latte, frutta, rigorosamente 'made in Ciociaria' agli automobilisti in transito su quell'importante snodo viario.

Moltissimi gli automobilisti di passaggio che si sono fermati e hanno solidarizzando con il 'popolo dei trattori'. A tutti, i manifestanti hanno ribadito le ragioni della loro protesta: sostengono di non riuscire più a produrre di fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime ed al crollo di quelli che vengono pagati per il loro lavoro.

La chiusura del presidio, nel giorno della manifestazione a Roma, hanno spiegato che è solo momentanea ed assicurano che riprenderà se non avranno risposte soddisfacenti.



