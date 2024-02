Riscatto agricolo, domani 4 trattori sfileranno al Colosseo

"Domani faremo un corteo con quattro trattori nel centro di Roma. Non escludono che passeremo anche davanti al Colosseo". A dirlo Maurizio Sanigagliesi di Riscatto agricolo, al termine di un incontro in prefettura.

"Siamo in attesa di una risposta da questura e prefettura per organizzare un corteo sul Raccordo anulare domani sera con i trattori del nostro presidio" aggiunge ribadendo che il gruppo ha chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida. "Aspettiamo una risposta entro sabato" aggiunge Sanigagliesi.



