Riscatto Agricolo, 'chiesto un incontro a Meloni e ministro'

"Rimaniamo in attesa di un incontro urgente con il governo, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente del consiglio Giorgia Meloni". E' quanto affermano i portavoce del movimento Riscatto Agricolo dopo un incontro in Prefettura a Roma sottolineando di aver "già avanzato la richiesta tramite la prefettura e la questura di Roma". In caso contrario, aggiungono, "nei prossimi giorni verranno valutare nuove ed importanti manifestazioni".



