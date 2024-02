Frosinone nella morsa inquinamento, nuovi divieti a circolazione

La morsa dell'inquinamento non molla l'aria di Frosinone. Nonostante le continue limitazioni al traffico nel centro cittadino, che vanno avanti ormai da quasi due mesi, i valori di Pm10 continuano a sforare la soglia ed il Comune oggi è stato costretto ad emettere l'ennesima ordinanza di stop ai veicoli più inquinanti.

Da domani viene ripristinato il divieto di circolazione per le autovetture private fino ad Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e per i veicoli commerciali fino ad Euro 3 diesel; invece i furgoni Euro 4 diesel dovranno restare fuori dall'anello del Centro dalle ore 8.30 alle ore 13.30; per le autovetture fino ad Euro 3 benzina lo stop è dalle ore 8.30 alle ore 18.30; mentre per i veicoli commerciali fino ad Euro 2 benzina lo stop è dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nuovo stop anche a caminetti e stufe a pellet se si hanno altri sistemi di riscaldamento in casa, dove il limite per i termosifoni è stato portato a 19°C (con tolleranza di 2°).

Divieti antismog anche ad Alatri dove sono 14 i giorni di sforamento delle Pm10 in questo inizio 2024. Il comune ha previsto, dal 9 al 12 febbraio, nell'area urbana lo stop alla circolazione per i veicoli a benzina fino a euro 3 e diesel fino a euro 4 dalle 8.30 alle 18:30. E il divieto di circolazione per i veicoli commerciali a benzina fino a euro 2 e diesel fino a euro 3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA