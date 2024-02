Una donna anziana, non vedente da circa cinque anni, "ha riacquistato la vista: un evento straordinario che le ha permesso di tornare alla normalità dopo anni di buio". Questo grazie una particolare tecnica di chirurgia oculistica 'Made in Italy', nata e perfezionata da luminari italiani. Questo particolare intervento di sostituzione della cornea denominato osteocheratoprotesi è stato effettuato all'Ospedale dei Castelli. La notizia dell'intervento sarà illustrata, rende noto l'Asl Roma 6, lunedì 12 febbraio all'Ospedale dei Castelli alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

"Un evento -spiega la nota- di particolare interesse che pone la Regione Lazio come eccellenza rispetto ad altri Paesi nel mondo grazie a una particolare tecnica di chirurgia oculistica Made in Italy, nata e perfezionata da luminari italiani".

Titolo dell'evento sarà 'Asl Roma 6, chirurgia oculistica: il Lazio tra le eccellenze mondiali', vedrà la partecipazione, oltre a Rocca, del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, dell'Assessore regionale al Bilancio e all'Agricoltura Giancarlo Righini, del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute e già Direttore del Dipartimento del Territorio della Asl Roma 6 Marco Mattei, del Senatore della Repubblica Marco Silvestroni. Presenti il Commissario Straordinario della Asl Roma 6 Francesco Marchitelli, il Direttore Sanitario Asl Roma 6 Vincenzo Carlo La Regina. Tra gli interventi il dottor Franco Arrigoni Dirigente Responsabile Uos chirurgia vitreo retinica ospedale dei Castelli e il dottor Augusto Pocobelli, Primario Oculista Azienda San Giovanni Addolorata e Responsabile della Banca degli occhi.

"La Asl Roma 6 -conclude la nota-grazie all'equipe multidisciplinare coordinata dal Dottor Franco Arrigoni, ha ereditato questa tecnica di chirurgia oculistica che altrimenti avrebbe rischiato l'estinzione in Italia. Finora i centri specializzati che portano avanti l'osteocheratoprotesi si trovano in India, Germania, Inghilterra, Colombia e Usa".





