Al via bonifica area Mattatoio, arriva Accademia Belle Arti

Una montagna di rifiuti, materassi, elettrodomestici, arredi, mobili, vestiti, oggetti di ogni tipo: sono già 30 le tonnellate di spazzatura raccolte da Ama da ieri all'ex Mattatoio di Testaccio, a Roma, nell'area in fondo a largo Dino Frisullo, e si arriverà a 100. Un'operazione di bonifica profonda quella avviata dal Campidoglio per restituire l'area all'Accademia di Belle Arti, parte del progetto che trasformerà l'ex macello in una grande Città delle arti. L'azienda è al lavoro con quindici operatori, quattro mezzi vasca, un bobcat, una 'cassa ragno' e un autocarro per rimuovere un accumulo di rifiuti che aveva decenni e attorno al quale si concentravano probabilmente anche attività illecite. Una persona sui 60 anni, con patologie, è stata presa in carico per l'assistenza alloggiativa. La zona, conclusa la bonifica, sarà restituita agli assegnatari, l'Accademia, e sara realizzato anche un giardino. Sulla stessa zona insiste inoltre un intervento di Caput Mundi (Pnrr) che riguardera anche lo spazio oggi incolto dall'altro lato di largo Frisullo, dirimpetto al Mattatoio: diventerà parcheggio pubblico e opere di viabilità.

Questi cantieri partiranno in autunno. "La scadenza è quella del Pnrr, ma altri interventi sono già partiti - ha detto il sindaco Gualtieri - La bonifica è una parte fondamentale per creare uno dei più grandi centri culturali d'Europa nel Mattatoio grazie a una collaborazione tra il Campidoglio, l'università, l'Accademia di Belle Arti, tanti soggetti diversi che daranno vita a uno dei luoghi più belli di Roma che oggi però è completamente nel degrado. Quello dell'Accademia è già avanzatissimo e stiamo per concludere. È il più grande investimento su una infrastruttura culturale che a Roma si vede da decenni - ha sottolineato - vogliamo fare un luogo più grande e bello di quello di Madrid che è il modello a cui ci ispiriamo. Una situazione che si protraeva da decenni e che finalmente si chiude: Ama sta facendo un lavoro enorme, è una discarica abbandonata nel cuore di Roma.

Per il futuro centro della cultura - ha concluso Gualtieri - vogliamo creare una gestione unitaria, un 'condominio' che gestirà insieme tutti questi aspetti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA